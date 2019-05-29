شكرا لقرائتكم اليوم.. اعلان قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر شهر يونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن اليوم الأربعاء، شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر يونيو والذى ينطلق يوم 4 من نفس الشهر.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي وديتين أمام أوزباكستان 9 و 11 يونيو ثم فلسطين يوم 16 يونيو ، ثم ودية أمام السودان لم يحدد موعدها النهائى بعد.

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ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بمصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.