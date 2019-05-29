شكرا لقرائتكم مفاوضات مستمرة بين الأهلى والذئاب لضم طاهر محمد طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كثّف مسئولو النادي الأهلى مفاوضاتهم مع إدارة المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويعد طاهر محمد طاهر على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد، ،وتوصلت إدارة الأهلى لاتفاق مع نظيرتها في المقاولون بخصوص ضمه، خاصة وان اللاعب كان على وشك الانتقال للفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الماضي الا، ان ادارة الذئاب طلبت تأجيل انهاء الصفقة لتدهور موقف الفريق بمسابقة الدوري.

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