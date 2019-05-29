مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. نهائي إنجليزي.. بين أرسنال وتشيلسي بالدوري الأوروبي

الموجز تقام اليوم الأربعاء 29-5-2019 المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشليسي في نهائي إنجليزي خالص، علي ملعب باكو الأولمبي أذربيجان. Advertisements وتقام مباراة أخري في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بين النصر السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم وتنقل علي قناة "beinsports Hd3". مباراة نهائي الدوري الأوروبي اليوم الساعة 9.. أرسنال × تشليسي تنقل على قناة "beinsports Hd1".

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