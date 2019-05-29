تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع مهاجم المقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف مسئولو النادى الأهلى، مفاوضاتهم مع إدارة المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويعد طاهر محمد طاهر على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلى فى الموسم الجديد، وتوصلت إدارة الأهلى لاتفاق مع نظيرتها فى المقاولون بخصوص ضمه، خاصة وأن اللاعب كان على وشك الانتقال للفريق الأحمر فى الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل انهاء الصفقة لتدهور موقف الفريق بمسابقة الدورى.

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