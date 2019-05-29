شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 26 أو 27 أغسطس موعدا لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، أحد أيام 26 أو 27 أغسطس المقبل موعدا لمباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر. وتقام مباريات كأس مصر المقبلة بمشاركة الصفقات الجديدة، حيث سيتم فتح باب القيد للاندية أواخر يوليو المقبل. يذكر أن نادى الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد 26 أو 27 أغسطس موعدا لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.