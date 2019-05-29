تركي آل الشيخ يعلن رحيل مدرب بيراميدز و23 إسمًا في قائمة المرشحين لخلافته

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، رحيل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي بالنادي، نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا الإعلان من خلال حيرته في اختيار مدير فني جديد للفريق الموسم القادم، مشيرا إلى أن لديه سيرة 23 مدربا للاختيار بينهم، جميعهم وافقوا على تدريب الفريق.

وتساءل "آل الشيخ": كيف سأختار المدير الفني المناسب مع ضغوط الدوري المصري، وجدوله غير المنتظم والمشاركة بالمعترك الأفريقي.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي ٢٣ CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة أفريقيا".

وجاء رحيل الأرجنتيني رامون دياز بعد تردد شائعات عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع هيرفي رينارد واقتراب إنهاء التعاقد معه.