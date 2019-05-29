شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الغد أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيدخل الفريق معسكرًا مغلقا عقب انتهاء التدريبات مباشرة، وإعلان القائمة البيضاء والتى ستخلو من أسماء الثلاثى طارق حامد وعمر السعيد وبهاء مجدى، لغيابهم عن موقعة الإنتاج للإيقاف.

وحرص الجهاز الأبيض على تجهيز يوسف أوباما ومحمد إبراهيم من أجل تواجد أحدهما فى مركز صانع اللعب والأخر بجوار محمود عبدالعزيز فى وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد، بجانب تجهيز الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب، من أجل قيادة أحدهما لخط هجوم الفريق الأبيض فى موقعة الإنتاج لغياب عمر السعيد، فيما سيعود التونسى حمدى النقاز، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة فى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان والتى غاب عنها النقاز لإيقافه فى البطولة التى توج بها الأبيض بلقبها على حساب الفريق المغربى، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 3، بعد الخسارة فى الذهاب بهدف دون رد، والفوز فى مباراة الإياب على ستاد برج العرب، بنفس النتيجة ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التى حسمت البطولة لصالح النادى الأبيض.