شكرا لقرائتكم مجاهد: لا يوجد ما يجبرنا على إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة بتوقيت واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمى للجبلاية أنه لا يوجد فى لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ما يجبر اتحاد الكرة على إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدورى فى توقيت واحد، مشيرا إلى أن ما يردد البعض حول إمكانية بطلان الدورى بسبب هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأوضح مجاهد أنه يستبعد لجوء أى مسئول بالأندية المصرية للفيفا لشكوى اتحاد الكرة بداعى بطلان الدورى.

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا أكد فيه تمسكه بإنتهاء الدورى عقب بطولة أمم افريقيا، وجاء نصه كالتالى : يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أولوية المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل ، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية ، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع.. كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية.

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وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه الأخير التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات ، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.