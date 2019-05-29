شكرا لقرائتكم المقاولون يمنح لاعبيه إجازة حتى نهاية أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب على منح لاعبي الفريق أجازة حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد تأجيل مباراة ذئاب الجبل مع النادي الأهلي في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويخوض المقاولون العرب مباراة بتروجت التي تقام في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري في 6 يونيو المقبل، قبل أن يحصل لاعبو الفريق على أجازة ليعاود تدريباته بعد بطولة الكان استعداداً لمباراة الأهلي نهاية يوليو المقبل .

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ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 5 بجدول المسابقة برصيد 47 نقطة، حيث يسعى الفريق بقيادة عماد النحاس للفوز خلال المباراتين المقبلتين من أجل طرق أبواب المربع الذهبي حيث يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 52 نقطة حيث خاض الفريق البورسعيدي جميع مبارياته بالبطولة.