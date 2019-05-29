بالصور.. مدرب تشيلسي يرمي قبعته ويترك التدريب غاضباً بسبب اشتباك هجواين ولويز قبل النهائي الأوروبي

ترجمة : أحمد أبوعقيل

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خروج ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي من التدريب الأخير للفريق غاضبا قبل نهائي الدوري الأوروبي في باكو ضد أرسنال بعد اشتباك جونزالو هجواين ودافيد لويز لاعبي الفريق، ولكن النادي أعلن أن ساري كان منزعجًا فقط لأنه لم يستطع ممارسة التدريبات.

ورصدت الكاميرات غضب المدرب الإيطالي بسبب احتكاك جونزالو هيجوين وديفيد لويز ، قبل أن يغادر الملعب قبلالحصة التدريبية النهائية، وألقى قبعته على الأرض وركلها بعيدًا وهو يتجه إلى النفق ، تاركًا لاعبيه على أرض الملعب.

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وبسبب التدخلات القوية تبادل هيجوين ولويز الاتهامات لفترة طويلة خلال مباراة التدريب المسائية ، لكن ساري جعل الموقف أكثر دراماتيكية عندما ألقى قبعته على الأرض في حالة من الإحباط عندما خرج من الملعب.

وقال متحدث باسم تشيلسي: "إن إحباط ساري الذي تم عرضه في نهاية التدريب لم يكن مرتبطًا بأيٍّ من لاعبيه، لكنه كان بسبب عدم تمكنه من ممارسة التدريبات المحددة في آخر 15 دقيقة من الجلسة التدريبية التي استمرت لمدة ساعة حيث ظل مفتوحة على وسائل الإعلام.