شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يرفض إقامة 3 مباريات للزمالك قبل كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، طلب اتحاد الكرة باقامةً مباراة ثالثة للزمالك قبل بطولة امّم افريقيا وتحديدا يوم 6 يونيو المقبل، وهو موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لكان 2019.

وكشف مصدر بالمنتخب أن أجيري تمسك بانضمام جميع اللاعبين في اليوم الأول للمعسكر، رافضا تأخير انضمام لاعبى الزمالك بداعى خوضهم مباراة من ضمن الموجلات يوم 6 يونيو المقبل .

ويعلن اتحاد الكرة اليوم المواعيد النهائية لمباريات الدورى المتبقية على أن يخوض الزمالك مباراتين فقط قبل أمّم افريقيا الإنتاج الحربي وحرس الحدود يومي 30 مايو و3 يونيو .