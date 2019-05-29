شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب "أجازة" بعد تأجيل مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، على منح لاعبى الفريق أجازة حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد تأجيل مباراة ذئاب الجبل مع النادى الأهلى فى الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويخوض المقاولون العرب مباراة بتروجت التى تقام فى الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى فى 6 يونيو المقبل، قبل أن يحصل لاعبو الفريق على أجازة ليعاود تدريباته بعد بطولة الكان استعداداً لمباراة الأهلى نهاية يوليو المقبل .

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 5 بجدول المسابقة برصيد 47 نقطة، حيث يسعى الفريق بقيادة عماد النحاس للفوز خلال المباراتين المقبلتين من أجل طرق أبواب المربع الذهبى حيث يحتل النادى المصرى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، حيث خاض الفريق البورسعيدى جميع مبارياته بالبطولة.