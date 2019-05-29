وجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك تعليمات خاصة لمحمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي. وعقد “جروس” جلسة منفردة مع اللاعب على هامش المران، طلب خلالها بعض التعليمات لتنفيذها خلال التدريبات. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز الخميس المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ32 من مسابقة الدوري العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جروس ومدافع الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.