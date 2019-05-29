عامر حسين يعلن توقف مسابقة الدوري في هذا الموعد بسبب الأجندة الدولية

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، بتوقف المسابقة يوم 3 يونيو المقبل، نظرًا للأجندة الدولية واستعداد المنتخب المصري الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إنطلاقها يوم 21 يونيو القادم.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات فى تصريحات لقناة تايم سبورت: ” يوم 3 يونيو سيتوقف الدورى الممتاز على أن يتم استئنافه بعد إنتهاء أمم أفريقيا يوم 19 يوليو، خاصة بعد رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى تأجيل المعسكر المقرر إنطلاقه 6 يونيو، وتم إبلاغ الأندية بذلك”.

وأضاف: “سيتم إقامة 4 مباريات بعد بطولة أمم أفريقيا وهى الأهلى والمقاولون العرب، الزمالك والجونة أو حرس الحدود، الزمالك والإسماعيلى، الأهلى والزمالك”.