تعرف على تاريخ حكم نهائي الدوري الأوروبي

اعلن الاتحاد الاووربي لكرة القدم الويفا عن تعين الحكم الايطالي جيانلوكي روكي لادارة لقاء ارسنال وتشلسي في نهائي دوري الابطال. يبلغ الحكم الايطالي من العمر 45عاما وسبق وان إدارة من قبل 483مباراة من قبل طول مسيراته التي بدا في 2004 وخلال مشوار قام الحكم الايطالي منح 2404 بطاقة صفراء في 483 ، واشهر البطاقة الحمراء في 104 بطاقة حمراء عن طريق البطاقة الصفراء الثاني، و100 بطاقة حمراء مباشرة وقام بحتساب خلال مشوار 205ضربة جزاء اي مايقرب من ركلة جزاء كل مباراتين وسبق وان قام بادارة 238مباراة في الدوري الايطالي من قبل و24مباراة في مسابقة الكاس اخر مواجهة ادارة كانت بين لاتسيو ونابولي وفي كاس العالم الاندية الاخير قام بادارة لقائين في البطولة في نصف النهائي بين ريفربلايت و العين وريفربلايت و وكاشيما أنتليرز وقام بحتساب خلال مشوار 205ضربة جزاء اي مايقرب من ركلة جزاء كل مباراتين وسبق وان قام بادارة 238مباراة في الدوري الايطالي من قبل و24مباراة في مسابقة الكاس اخر مواجهة ادارة كانت بين لاتسيو ونابولي وفي كاس العالم الاندية الاخير قام بادارة لقائين في البطولة في نصف النهائي بين ريفربلايت و العين وريفربلايت و وكاشيما أنتليرزالياباني وفي كاس العالم بروسيا ادارة مباراة الافتتاح بين اسبانيا والبرتغال وخلال مشوار ادارة في دوري ابطال اوروبا 31مباراة اخرها لقاء اولمبيك ليون الفرنسي امام مانشستر سيتي الانجليزي والموسم الماضي ريال مدريد امام باريس سان جيرمان ومسابقة الدوري الاووربي ادارة فادارة فيها 16مباراة من قبل اخرها الموسم الماضي بين اتليتكو مدريد وارسنال في نصف النهائي الموسم الماضي وفي الموسم الحالي ادارة 17لقاء في الدوري الايطالي 8مباريات في الدوري الايطالي و4مباريات في في دوري ابطال اوروبا ومباراتين فيكاس العالم الاندية ولقاء في كاس ايطاليا ودوري الامم الافريقية

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