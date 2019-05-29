الاتحاد المصري لتنس الطاولة يقرر دعم نادي الشرقية

فى ظل التطور الملحوظ لقطاع تنس الطاولة بنادى الشرقية وتمثيل معظم الفرق الرياضية فى الدورى الممتاز أ وخاصة فرق الانسات وتحقيق نتائج طيبة والمراكز الاولى سواء على المستوى المحلى او الدولى هذا الموسم تجعل قطاع تنس الطاولة بنادى الشرقية بين اقوى أندية مصر بقيادة الكابتن فؤاد صلاح الدين المدير الفنى لفرق القطاع.
وقرر الاتحاد المصرى لتنس الطاولة تدعيم النادى بارضية وفرش رياضى تحافظ على سلامة الاعبين والاعبات من الإصابات وتساهم بشكل كبير فى تطوير مستوى الاعبيين لارضية صالة تنس الطاولةلتواكب الصالات الكبرى فى أندية مصر وبناءا عليه.
وقام مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت والأستاذ خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع تنس الطاولة بمعاونة المحاسب احمد عبد المنعم امين الصندوق بإصدار قرار بتخصيص ميزانية خاصة بتكملة تجهيزات الصالة وتكاليف فرشها لتكون على أعلى مستوى لتكون حافز للفرق الرياضية لتنس الطاولة فى تحقيق ماهو أفضل مما حققوا الموسم الماضى.
كما تابع اعمال تركيب الارضيات
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