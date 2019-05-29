الاتحاد المصري لتنس الطاولة يقرر دعم نادي الشرقية

فى ظل التطور الملحوظ لقطاع تنس الطاولة بنادى الشرقية وتمثيل معظم الفرق الرياضية فى الدورى الممتاز أ وخاصة فرق الانسات وتحقيق نتائج طيبة والمراكز الاولى سواء على المستوى المحلى او الدولى هذا الموسم تجعل قطاع تنس الطاولة بنادى الشرقية بين اقوى أندية مصر بقيادة الكابتن فؤاد صلاح الدين المدير الفنى لفرق القطاع. وقرر الاتحاد المصرى لتنس الطاولة تدعيم النادى بارضية وفرش رياضى تحافظ على سلامة الاعبين والاعبات من الإصابات وتساهم بشكل كبير فى تطوير مستوى الاعبيين لارضية صالة تنس الطاولة لتواكب الصالات الكبرى فى أندية مصر وبناءا عليه. لتواكب الصالات الكبرى فى أندية مصر وبناءا عليه. وقام مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت والأستاذ خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع تنس الطاولة بمعاونة المحاسب احمد عبد المنعم امين الصندوق بإصدار قرار بتخصيص ميزانية خاصة بتكملة تجهيزات الصالة وتكاليف فرشها لتكون على أعلى مستوى لتكون حافز للفرق الرياضية لتنس الطاولة فى تحقيق ماهو أفضل مما حققوا الموسم الماضى. كما تابع اعمال تركيب الارضيات الاستاذ محمود كامل نائب المدير التنفيذي والكابتن محمد ابراهيم اداري تنس بتوجيه من العميد مسعد المدير التنفيذى و تحت إشراف على متابعة أعمال التركيب والصيانه كامل رمزى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشرفة على اعمال تطوير الصالة. كما توجه الاعبين والاعبات والجهاز الفنى لقطاع تنس الطاولة بكل الشكر والتقدير الى الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والى مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت رئيس وشكر خاص إلى الاستاذ خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على تنس الطاولة على دعمه المعنوى والمادى وتوفير كافة السبل من أجل تحقيق المراكز الأولى والبطولات التى تجعل نادينا يسمو بين الاندية الكبار فى مصر والعالم العربي.

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