تعرف على ترتيب دوري السوبر لكرة اليد

اشتعلت المنافسة بين فرق الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش على حسم دوري المحترفين لكرة اليد في الجولة قبل الأخيرة من إنتهاء مسابقة هذا الموسم.

ويتصدر سبورتنج حتى الأن البطولة برصيد أربع نقاط ولديه 49 هدفًا وعليه 48 هدف، بينما يأتي طلائع الجيش وصيفًا برصيد ثلاث نقاط، ولديه من الأهداف 42 وعليه 28 هدفًا، بينما يحل

الأهلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويملك 19 19 هدفًا واستقبل 21 هدفًا.

لتشتعل المنافسة بين الفرق الثلاثة، إذ غذا يحتاج طلائع الجيش للفوز المباراة المقبلة لحسم اللقب، وفي حالة فوز الأهلي عليه بفارق أربع أهداف يقتنص اللقب بفارق الأهداف لصالحه.

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لكن إذا فاز الأهلي على طلائع الجيش بفارق ثلاثة أهداف يتساوي بذلك مع سبورتنج، وفي تلك الحالة نلجأ للأكثر تهديفًا، ثم مشاركات فرق الذكور ببطوله الميني الاخيره، وأخيرًا في حاله التساوي يتم إجراء قرعه داخل الملعب.

سبورتنج لديه آمال في تحقيق اللقب،وذلك في حالة فوز الأهلي على طلائع الجيش بفارق هدفين أو هدف.

فى حاله فوز الاهلى بفارق هدفين يتوج سبورتنج باللقب في حاله فوز الاهلى بفارق هدف يتوج سبورتنج باللقب