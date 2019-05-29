رسميًا .. لجنة الحكام تتقدم بالتماس للكاف لرفع الإيقاف عن جريشة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الأفريقي.
وأكد الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر
أضاف رئيس لجنة الحكام المصرية أن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن الاتحاد الأفريقي ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا ، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد على أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة ، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة.
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