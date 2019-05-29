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رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على اقتراب لاعب الأهلي المصري من الانتقال إلى دوري كأس الأمير للمحترفين.

 

وذكرت صحيفة "" ، أن ناديي الفتح والعدالة يتنافسان على التعاقد مع المصري محمد شريف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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واختتمت الصحيفة: "يسعى ناديي الفتح والعدالة إلى الحصول على خدمات اللاعب الشاب، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

 

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