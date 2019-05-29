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رياضة | رامون دياز مرشح لتدريب الهلال السعودي الموسم المقبل

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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن ترشح المدير الفنى الأرجنتيني السابق لنادي بيراميدز " رامون دياز" لتدريب الهلال السعودي في الموسم المقبل.

 

وذكرت صحيفة ، عن ترشح دياز لتولى تدريب فريق الهلال السعودي، خلال الموسم المقبل، بجانب عدد من المرشحين أبرزهم المدير الفنى للمنتخب السعودي السابق، الأرجنتيني خوان بيتزي.

 

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يذكر أن رامون دياز قد توُج من قبل بلقب الدوري السعودي، مع الهلال وقدم عروض مميزة آنذاك.

 

وكان دياز قد أعلن أمس عن رحيله من تدريب بيراميدز، بعد 12 مباراة قاد الفريق للفوز فى 8 مباريات منهم الفوز على الأهلى والزمالك والإسماعيلي و3 تعادلات وخسارة وحيدة.

 

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