رياضة | مجدي المتناوي: أحمد مجاهد "شيخ بلد" .. وجمال علام فاجأني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي المتناوي: أحمد مجاهد "شيخ بلد" .. وجمال علام فاجأني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والأفريقي، بقدرات أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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قال المتناوي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، "أحمد مجاهد شيخ بلد في أي مكان، أول ما دخلنا الاتحاد كنا بنسافر أماكن مش عارفينها علشان نروح نزور أندية، كنا نقوله على فين يا بشمهندس يقولنا متتكلموش ويدخل في الشوارع والحواري وفي الآخر يوصلنا".

وواصل أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق فاجأه عندما كان يقدم أوراق ترشحه، حيث سأله عن المنصب الذي سيترشح عليه، فقال له سأخوض الانتخابات على الرئاسة، مشيرًا إلى أنه توقع فوزه بعد انسحاب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.