رياضة | "أصلان" يعتذر عن الاستمرار في تدريب ديرب نجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أصلان" يعتذر عن الاستمرار في تدريب ديرب نجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم وليد أصلان لاعب طلائع الجيش الأسبق، باعتذار عن الاستمرار في قيادة الفريق بدوري القسم الثالث خلال الموسم المقبل.

وحقق أصلان نتائج مميزة الموسم الماضي، بالاضافة إلى الوصول بفريق شباب ديرب نجم إلى منطقة الأمان في جدول الترتيب.

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وجاء اعتذار المدير الفني بسبب بعض التدخلات من جانب مجلس الإدارة في اختبار جهازه المعاون.

وتلقى"اصلان" في الأونة الأخيرة عدة عروض من بعض الأندية الصاعدة في دورى القسم الثاني لمجموعة بحرى والقاهرة وأندية من فرق القسم الثالث لتولي القيادة الفنية لموسم ٢٠١٩/٢٠١٨.