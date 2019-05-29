رياضة | رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدعمون "صلاح" قبل نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدعمون "صلاح" قبل نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن سعادتهم بتواجد لاعب ليفربول الإنجليزي المصرى محمد صلاح مع فريقه فى المران أمس استعدادا لمواجهة توتنهام فى نهائي دورى أبطال أوروبا.

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وحرص الملايين من رواد التواصل الاجتماعي على دعم الفرعون المصري في مواجهته المهمة والمرتقبة أمام السبيرز في النهائي الذي يقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويواصل فريق ليفربول الإنجليزي استعداداته لنهائي دورى أبطال أوروبا بمعسكره فى ماربيلا الإسبانية لمواجهة توتنهام يوم ١ يونيو المقبل فى مدريد‎.