رياضة | "فراس" يكشف أسباب خسارة السعودية أمام مالي بالمونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فراس" يكشف أسباب خسارة السعودية أمام مالي بالمونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي للشباب في تصريحاته عقب المباراة، عن سبب خسارة الأخضر للمباراة أمام مالي في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 20 عاما.

وقال البريكان: “خسرنا المباراة بسبب أخطاء الفريق، مضيفًا الاحتكاكات البدنية أيضًا كان لها عامل كبير في تراجع مستوانا”.

وتابع صاحب الهدف الأول للمنتخب السعودي: “الشوط الثاني كانت نقطة تحول كبيرة في المباراة، حيث فقدنا التركيز قليلاً الأمر الذي استغله منتخب مالي جيدًا”.

Advertisements

واختتم: “لم نودع البطولة بعد وسنلعب حتى الأمل الأخير، وأغلقنا ملف مباراة مالي وسنركز على مواجهة بنما”.

يذكر أن المنتخب السعودي للشباب، سقط في المباراة الثانية له بمنافسات كأس العالم تحت 20 عاماً ببولندا، بعد الخسارة أمام نظيره المالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "ستاديون جوسير" في مدينة جدينيا.