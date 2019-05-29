رياضة | نجم شباب السعودية: سأظل متمسكا بالفرصة حتى أخر مباراة في المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم شباب السعودية: سأظل متمسكا بالفرصة حتى أخر مباراة في المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب خالد الغنام؛ لاعب منتخب السعودية للشباب، عن حزنه الشديد من الهزيمه، موضحا أنه رغم قلة فرص فريقه في التأهل للدور المقبل بكأس العالم تحت 20 عامًا بولندا 2019 إلا أنه سيظل متمسكًا بالفرصة حتى آخر لحظة.

وتلقى الأخضر الشاب هزيمة في الوقت القاتل بأربعة أهداف من مالي مقابل ثلاثة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وذكر الغنام، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "الحمد لله قدمنا مباراة جيدة، لكن الله لم يكتب لنا النجاح، هذا هو حال كرة القدم، مكسب وخسارة".

وتابع: "سنعمل على التعويض في المباراة المقبلة بتحقيق المكسب، وستظل روحنا حاضرة ومعنوياتنا مرتفعة حتى آخر لحظة في البطولة، وسنقدم مستوى ونتيجة جيدين في اللقاء المقبل".

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وبذلك يظل الأخضر في مؤخرة المجموعة الخامسة دون أي رصيد من النقاط، بينما ارتفع رصيد مالي إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني.

وسيواجه الأخضر الشاب، نظيره البنمي في المباراة المقبلة المقرر اقامتها في 31 من مايو الجاري.

والجدير بالذكر أن منتخب فرنسا تصدر جدول الترتيب برصيد ست نقاط، تأهلت بهم إلى الدور المقبل، ويحتل منتخب بنما ثالثًا برصيد نقطة واحدة.