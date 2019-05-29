اونلاين | مشاهدة مباراة Arsenal VS Chelsea (بث مباشر) اليوروباليج Hazard مشاهدة بدون تقطيع Bein

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة Arsenal VS Chelsea (بث مباشر) اليوروباليج Hazard مشاهدة بدون تقطيع Bein والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاربعاء مباراة تشيلسي ضد أرسنال والتي تجمع الفريقان على ملعب باكو الاوليمبي لحساب مباريات نهائي بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الارقام الخاصة بالفريقين قبل الموقعة المرتقبة بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها.

وقبل اللقاء تقابل الفريقان في بطولة الدوري مرتين الأولى نجح فيها البلوز في تحقيق الفوز بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.

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وفي الجولة الثالثة والعشرين تمكن أرسنال من الأخذ بالثأر وعوض خسارته ذهاباً إلى فوز بهدفين مقابل لا شيء على ملعب إستاد الامارات.

توقيت متابعة مباراة ارسنال وتشيلسي في الدوري الاوروبي

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة تشيلسي وأرسنال على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي 2.