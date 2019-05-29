انت الان تتابع أول تعليق من جهاد جريشة على قرار إيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

جهاد جريشة

في أول تعليق منه على قرار إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، أن قرار إيقافه ظالم، والهدف منه إرضاء طرف بعينه لا أكثر مشددًا على على أن أسباب الإيقاف غير منطقية، وأوضح جريشة في تصريحات صحفية، أنه لا يعلم كيف صدر قرار إيقافه خاصة بعدما حصل على 9.2 درجة في تقييم لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". وواصل أنه لو كان يملك من يدافع عنه لما صدر هذا القرار بهذا الشكل من الأساس، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يعاقب فيها بالإيقاف من جانب الكاف.

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كان الكاف قد أعلن عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في