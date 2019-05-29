شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشطات» توقف فهد المولد لمدة عام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قراراً تأديبياً يقضي بإيقاف لاعب نادي الاتحاد فهد المولد لمدة سنة واحدة، وذلك اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت 2019/5/9.
وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بعد تنازل اللاعب عن حقه بفتح وتحليل العينة (B)، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب لحضور جلسة استماع عقدت بتاريخ 2019/5/20، تم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب، مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية.
وتضمن قرار اللجنة حظر مشاركة اللاعب فهد المولد في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودته للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ القرار، موضحة أنه تم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.
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