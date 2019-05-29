شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل يتكفل بإعداد وتجهيز عسيري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها، عن تكفل الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، بإعداد وتجهيز لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري في أفضل مركز يختاره اللاعب خلال فترة الإجازة التي يتمتع بها اللاعب والفريق ككل، وذلك بغية تجهيز اللاعب وإعداده بشكل جيد ليصل لأعلى درجات الجاهزية للموسم الكروي المقبل الذي ينتظر الأهلي خلاله عدد من الاستحقاقات المحلية والخارجية.

ومن المنتظر أن يغادر عسيري في يونيو القادم.