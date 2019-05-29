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منصور بن مشعل يتكفل بإعداد وتجهيز عسيري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها، عن تكفل الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، بإعداد وتجهيز لاعب خط الوسط عبدالفتاح عسيري في أفضل مركز يختاره اللاعب خلال فترة الإجازة التي يتمتع بها اللاعب والفريق ككل، وذلك بغية تجهيز اللاعب وإعداده بشكل جيد ليصل لأعلى درجات الجاهزية للموسم الكروي المقبل الذي ينتظر الأهلي خلاله عدد من الاستحقاقات المحلية والخارجية.

ومن المنتظر أن يغادر عسيري في يونيو القادم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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