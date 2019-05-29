7 منتخبات تأهلت والباقي انتظار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حسمت 7 منتخبات تأهلها إلى دور الـ16 من مسابقة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً المقامة حالياً في بولندا، عقب نهاية الجولة الثانية من المسابقة والمنتخبات هي: (السنغال، إيطاليا، نيوزيلندا، أوروجواي، أوكرانيا، فرنسا، الأرجنتين)، وينص نظام البطولة على تأهل أفضل 4 منتخبات من بين المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها، على أن تنطلق مباريات دور الـ16 يوم الأحد القادم على مدار 3 أيام.

حسمت 7 منتخبات تأهلها إلى دور الـ16 من مسابقة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً المقامة حالياً في بولندا، عقب نهاية الجولة الثانية من المسابقة والمنتخبات هي: (السنغال، إيطاليا، نيوزيلندا، أوروجواي، أوكرانيا، فرنسا، الأرجنتين)، وينص نظام البطولة على تأهل أفضل 4 منتخبات من بين المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها، على أن تنطلق مباريات دور الـ16 يوم الأحد القادم على مدار 3 أيام.

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