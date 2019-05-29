شكرا لقرائتكم خبر عن ضيعها الأخضر الشاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

فرط منتخبنا الوطني للشباب بالنقاط الثلاث وفرصة العبور إلى الدور الثاني بعد تلقيه خسارته الثانية على التوالي على يد منتخب مالي بنتيجة 3/‏4، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الثلاثاء) ضمن لقاءات المجموعة الخامسة لكأس العالم للشباب والمقامة حالياً في بولندا.

ورغم تقدم منتخبنا الشاب في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، إلا أن منتخب مالي تمكن من الاستفادة من الأخطاء الدفاعية ليقلب النتيجة وينتصر 4/‏3، ليتأهل منتخبا فرنسا ومالي لدور الستة عشر ويغادر منتخبنا الشاب المونديال ويتبقى له لقاء أخير أمام منتخب بنما.

شهد اللقاء في بدايته سيطرة خضراء توجها نجومنا بهدفين عن طريق كل من فراس البريكان، وحسان تمبكتي (من ركلة جزاء)، وبعد أن سيطر الأخضر على اللقاء ارتكب الحارس عبدالرحمن الشمري خطأ فادحاً عندما ترك المرمى خالياً ولعب الكرة لمهاجم مالي سيكو كوتيا الذي استغل الفرصة ووضع الكرة في المرمى كهدف أول لمنتخب مالي في الدقيقة (36). وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب مالي بحثاً عن التعادل وسط أخطاء دفاعية متكررة ليحرز بلال توري هدف التعديل، وتمكن المتألق خالد الغنام من إعادة منتخبنا للتقدم مجدداً بالهدف الثالث، ولكن الهجوم المالي شكل خطورة أكثر معتمداً على الهجمات المرتدة مستفيداً من الفراغات الخلفية للدفاع ليحرز أبو بكر تراوري هدف التعديل، وفي الوقت القاتل تمكن منتخب مالي من إحراز الهدف الرابع عن طريق محمد كمارا، لينتهي اللقاء بخسارة منتخبنا الوطني الذي كسب الإعجاب.