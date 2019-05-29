شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة النصر الآسيوية تصدمه بالاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يبحث فريق النصر عن صدارة المجموعة الأولى في ختام لقاءات المجموعات من دوري أبطال آسيا عندما يلاقي مساء اليوم (الأربعاء) متصدر المجموعة فريق ذوب أهن الإيراني، على ملعب نادي العربي القطري عند الساعة 9:30.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد أن ضمن تأهله لدور الـ16، بعد أن حقق 9 نقاط من 3 انتصارات، رغم البداية غير المرضية من الفريق بعد أن تعرض لخسارتين، إلا أن نجوم «العالمي» تمكنوا من تجاوز الظروف وتحقيق الانتصارات في المواجهات الـ3 الأخيرة ليضمن التأهل، ويسعى من خلال لقاء الليلة لتحقيق الفوز ونيل الصدارة، لاسيما أن الفارق بينه وبين المتصدر نقطتين فقط.

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ويدخل الفريق الإيراني هذا اللقاء وهو متصدر للمجموعة ودون أي خسارة، فقد فاز في 3 لقاءات وتعادل في لقاءين، وسيدخل هذا اللقاء للتمسك بكرسي الصدارة، فإذا فاز أو تعادل سيبقى في مركزه، أما خسارته فستلقي به للمركز الثاني.

ويترقب الشارع الرياضي نتيجة اللقاء لتحديد إذا كان هناك كلاسيكو سعودي آخر بين النصر والاتحاد، بعد أن تحدد كلاسيكو أول بين الهلال والأهلي في دور الـ16.

فوز النصر في لقاء الليلة سيلقي به في وجه نظيره فريق الاتحاد، الذي سبق أن هزم النصر في آخر مواجهتين محليتين بينهما، أما إذا تعادل النصر أو خسر فسيبقى في الوصافة وملاقاة فريق الوحدة الإماراتي متصدر المجموعة الثانية، ويلاقي حينها الاتحاد ذوب أهن الإيراني.