شكرا لقرائتكم خبر عن المقهوي ومعتز.. عقدان مجددان بلا تفعيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يعيش الثنائي معتز هوساوي وحسين المقهوي هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بسبب انتهاء عقد الأول رسميا مع النادي الأهلي، وتبقي 15 يوما على عقد المقهوي. وعلى الرغم من استلام الثنائي هوساوي المقهوي مقدمي عقديهما من النادي الأهلي، واتفاقهما على بنود العقد قبل التحاقهما بالمنتخب السعودي، أثناء مشاركته في كأس العالم، إلا أن العقدين لم يفعلا رسمياً بسبب تدخل لجنة الاحتراف في اتحاد القدم، التي طالبت بتخفيض عقود جميع اللاعبين السعوديين، بسبب استحداث وتغيير سقف العقود للاعبين المحليين، وهي الخطوة التي قوبلت بالرفض من اللاعبين وأدخلتهما في صراع مع إدارة النادي، التي عملت بدورها على تطبيق نص القرار الصادر من اتحاد القدم القاضي بتخفيض أجور اللاعبين.

وبحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أكدت بأن لجنة الاحتراف باتحاد القدم وعدت إدارة النادي الأهلي بإرسال مندوبين للجلوس مع هوساوي والمقهوي، في خطوة تهدف إلى إقناع الثنائي بضرورة تنفيذ القرار والتوقيع على العقود بالأسعار المخفضة كما حدث مع لاعبي النصر والهلال الذين رضخوا وأمضوا على العقود الجديدة، إلا أن اللجنة لم تلتزم بوعودها التي مضت عليها فترتا تسجيل، مما تسبب في نشوب أزمة خانقة حول مستقبل الثنائي هوساوي والمقهوي والنادي الأهلي، إذ أصبح بقاؤهما معلقا إلى حين انتهاء عقديهما رسميا دون تجديد.