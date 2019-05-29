شكرا لقرائتكم خبر عن وعظ الدين لـ«الخليج 365»: لاعبو «المختلفة» هضمت حقوقهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

كشف المشرف العام على لعبة الطائرة بسام وعظ الدين بنادي الوحدة، أنه منذ تسلم مهامه شرع في خطة إعداد شاملة وفق دراسة فنية تشمل استقطاب 3 لاعبين محليين من نادي الاتحاد وإعداد معسكر داخلي في الطائف وجدة، مضيفاً أن المدير الفني الوطني للفريق تركي مدخلي استطاع أن يعد الفريق بشكل فني سليم ووظف اللاعبين بشكل صحيح ولم يخسر الفريق أي مواجهة في الدوري، متحدثاً عن التحديات التي واجهتهم، إذ قال: «لاعبو الطائرة واليد والسلة حقوقهم مهضومة في الأندية لأنه ليس لديهم رواتب شهرية، ويعتمدون على المكافأة عند تحقيق الفوز، وأتمنى مستقبلاً أن تكون هناك مرتبات شهرية للاعبين في تلك الألعاب لأنهم حققوا إنجازات للوطن ولأنديتهم»، مضيفاً: «كلنا نعمل كأسرة واحدة نقدم المكافآت أولاً بأول عند أي انتصار ونتغلب على أي مشكلة تواجهنا بالتكاتف والعمل الجماعي، فكل من وقف خلفنا وعمل بإخلاص له الفضل في الصعود من لاعبين وجهاز فني وإداري وإدارة النادي برئاسة الزميل حاتم خيمي، ولكن كنا نشكو من ضعف الحضور الجماهيري في المباريات التي تقام في صالة النادي وربما توقيت موعد المباريات الساعة الثالثة بعد الظهر من كل يوم سبت له سبب في عزوف الجماهير».

مشيراً إلى أن مستقبل اللعبة في الدوري ممتاز فلديه معلومات تؤكد ذلك، ويجب على الإدارة القادمة أن تحافظ على نجوم الفريق، وإعداد معسكر قوي خارجي. وختم وعظ الدين حديثه بالقول: «سوف أكون قريباً من لعبة الطائرة، لأن هذا الفريق يستحق الاهتمام، فهناك لاعبون مميزون ينتظرهم مستقبل باهر وجهاز إداري وفني وطني مؤهل لتحقيق إنجازات في الممتاز». وأضاف: «عاد فريق كرة الطائرة هذا الموسم إلى دوري أندية الممتاز بعد أن ظل لسنوات منافساً عنيداً على بطولات الموسم، ومثل أندية الوطن في بطولات خارجية ولكنه هبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، ولكن بقيادة جهاز وطني من مدرب ولاعبين مائة بالمائة صعدت طائرة الفرسان إلى مكانها الطبيعي بين أندية الممتاز إذ قاد الفريق فنياً المدرب الوطني واللاعب السابق تركي مدخلي ولاعبون وطنيون».