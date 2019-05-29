شكرا لقرائتكم خبر عن 40 نجما تسقطهم المنشطات في 3 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أفل نجم 40 لاعبا سعوديا، بعد توهجهم إثر انتهاكهم أنظمة مكافحة المنشطات منذ العام 2016 من كافة الألعاب الرياضية ، كان لاعبو كرة القدم الأعلى بينهم بـ 10 لاعبين.

هذا وسجل العام 2019 إيقاف 5 لاعبين وهم: شايع شراحيلي وفيصل مسرحي من نادي القادسية، وتم إيقافهما عاما واحد، كما أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، نايف المنتشري لاعب فريق كرة الماء بنادي الاتحاد، وسعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة.

وقررت اللجنة معاقبة المنتشري بالإيقاف لمدة أربع سنوات عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخل وخارج السعودية، وبينت أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح العينة الثانية، كما تنازل عن حقه في حضور جلسة الاستماع للدفاع عن نفسه.

كما قررت اللجنة إيقاف سعيد سروجي لمدة 18 شهراً، بسبب ثبوت تناوله مادة ليتروزول المصنفة على أنها ضمن مجموعة الهرومونات المحظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية، وأوضحت اللجنة أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح العينة الثانية.

ولا يزال الشارع الرياضي ينتظر قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بحق لاعب نادي الاتحاد فهد المولد بعد أن أعلن عن سقوطه في اختبار المنشطات أخيرا.

ولم يقتصر السقوط في وحل المنشطات على اللاعبين بعد أن أعلن عن إيقاف أخصائي علاج طبيعي لنادي هجر وصدر ضده قرار تأديبي لطبيب نادي هجر المصري محسن نعمة الله لانتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات بإيقافه لمدة أربع سنوات؛ وذلك لمحاولته إعطاء لاعب فريقه عبدالله اليوسف مادة محظورة، لاستخدامها أثناء ممارسة الرياضة. وبعد إجراء التحقيقات ثبتت إدانة أخصائي العلاج الطبيعي في ذلك، وعليه جرى إيقافه عن مزاولة المهنة بعد اعترافاته في التحقيقات في ظل وجود المستندات الرسمية.

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قائمة الموقوفين تشمل 38 لاعبا وأخصائيين للعلاج للطبيعي

تضم قائمة الموقوفين بسبب انتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات أخصائيان للعلاج الطبيعي وهما وليد العوضي من نادي الباطن، وتم إيقافه 4 أعوام؛ بسبب أعطاء مواد محظورة لأحد اللاعبين، كما تم إيقاف محسن نعمه الله أخصائي العلاج الطبيعي في هجر.

وشملت قائمة الموقوفين 10 من لاعبي كرة القدم وهم: حسين آل زين الدين (الخليج)، محمد نور (الاتحاد)، عبدالمحسن العسيري (ضمك)، محمد الحربي (الفتح)، نايف البلوي (الوطني)، عبداللطيف الحربي (التقدم)، مبارك القرني (المزاحمية)، شايع شراحيلي (القادسية)، فيصل مسرحي (القادسية)، فهد المولد (الاتحاد) وتم إيقافه مؤقتا لحين صدور القرار.

وضمت قائمة الموقوفين 8 لاعبين من ألعاب القوى وهم: نايف مبروك (ضمك)، خالد عقيبي (الاتحاد)، نواف اليامي (ضمك)، سعد البيشي (النخيل)، يوسف مسرحي ومخلد العتيبي وعبد العزيز لادان (لاعبو المنتخب السعودي)، عبدالله الخليفة (الروضة).

وحلت كرة اليد في المرتبة الثالثة لعدد الموقوفين بسبب انتهاكات المنشطات بعدد 4 لاعبين وهم: ( محمد البخيت (العربي)، مؤيد آل سليم (الهدى)، نصار المهاشير (القادسية)، فريد السريحي (الأهلي).

ولم تكن رياضة المصارعة بمنأى عن السقوط في المنشطات بعد أن تم إيقاف كل من: محمد دشتي (الاتفاق)، سلطان حسن و علي شراحيلي (الرياض)، كما تورط 3 لاعبين من رياضة الجودو في المنشطات وهم مهدي الشريف (الوحدة)، علي مجرشي (المنتخب السعودي)، سعيد سروجي (الوحدة)، وشملت قائمة الموقوفين 3 لاعبين من كرة الطائرة وهم: رافائيل دي سوزا (الهداية)، وعماد المولد (الاهلي)، وريان الدكان (الفيصلي).

وشهد العام 2016م تورط عدد من اللاعبين في الألعاب الفردية في المنشطات، كان أطولهم إيقافا لاعب الاحتياجات الخاصة في رياضة رفع الأثقال (مشعل الخزاعي) وتم إيقافه 8 أعوام، كما تم إيقاف محمد اليوسف (احتياجات خاصة)، و وحيد فقيهي (الهلال) لاعب كرة السلة، وعبدالعزيز مسرحي (أكاديمية تبوك) في رياضة رفع الاثقال، وضاوي الحربي في رياضة الرماية ويمثل المنتخب السعودي، ولاعب فريق كرة الماء بنادي الاتحاد نايف المنتشري، وغالب عكور في رياضة التايكوندو