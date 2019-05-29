شكرا لقرائتكم خبر عن النواخذة بلا اتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

استغرب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الاتفاق القرار الذي اتخده مجلس أعضاء الشرف، برئاسة عبدالرحمن الراشد، بتجديد الثقة في الرئيس الحالي خالد الدبل للاستمرار 4 سنوات قادمة لرئاسة النادي، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الاتفاقيين رغبتهم في خوض المنافسة على كرسي رئاسة الاتفاق، في مقدمتهم عضو مجلس الإدارة السابق عدنان المعيبد، الذي حضر اجتماع أعضاء الشرف مساء الجمعة، في مقر النادي، وحضره نحو 30 شرفيا، لكنه فوجئ برغبة الشرفيين باستمرار خالد الدبل رئيسا للنادي لـ4 سنوات قادمة.

وتفاجأ محبو الاتفاق بموافقة الرئيس الحالي خالد الدبل على الاستمرار رئيسا لنادي الاتفاق، خصوصا أنه أعلن في وقت سابق عدم نيته البقاء على كرسي الرئاسة. ويترقب الاتفاقيون القرار النهائي من قبل الهيئة العامة للرياضة حول مصير رئيسهم القادم سواء بتكليف خالد الدبل، أو عقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد لنادي الاتفاق.