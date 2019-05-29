شكرا لقرائتكم خبر عن بارعيدة.. كفاءة إدارية احترافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يعتبر النجم السابق فيصل بارعيدة، كابتن فريق العربي، من الكفاءات الإدارية التي تعمل بشكل احترافي من خلال أداء مهماته الإدارية في فريق العربي أحد أشهر فرق الأحياء بالمملكة، إذ يعد بارعيدة من الجنود المجهولين من خلال ما يقدمه من مهمات عملية تسهل من تهيئة الفريق للمباريات، مما يسهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الفريق في كافة البطولات. مثل هذه الكفاءات الإدارية تحتاج للدعم ومنح الفرصة للعمل الإداري في أنديتنا لنقل العمل الاحترافي الجيد الذي يقوم به.

يعتبر النجم السابق فيصل بارعيدة، كابتن فريق العربي، من الكفاءات الإدارية التي تعمل بشكل احترافي من خلال أداء مهماته الإدارية في فريق العربي أحد أشهر فرق الأحياء بالمملكة، إذ يعد بارعيدة من الجنود المجهولين من خلال ما يقدمه من مهمات عملية تسهل من تهيئة الفريق للمباريات، مما يسهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الفريق في كافة البطولات. مثل هذه الكفاءات الإدارية تحتاج للدعم ومنح الفرصة للعمل الإداري في أنديتنا لنقل العمل الاحترافي الجيد الذي يقوم به.

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