شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يتخلص من محترفيه البرازيليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تتجه إدارة نادي القادسية للتخلص من عقود اللاعبين البرازيليين وهم إيلتون جوزيه وبيسمارك فيريرا وجورج داسيلفا، حيث شرعت في وضع خطتها من أجل توقيع مخالصة مع اللاعبين أو تسويق عقد أحدهم، وذلك بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الأولى للمحترفين، ويأتي هذا القرار في ظل تدني مستويات اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى المأمول منهم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعدم قدرتهم على المساهمة في بقاء الفريق في دوري المحترفين السعودي.

وكانت جماهير القادسية قد طالبت في وقت سابق من إدارة الزامل بإبعاد البرازيليين إلتون وبيسمارك عن الفريق، بسبب مزاجية اللاعبين وتدني مستوياتهما مما أثر على شكل الفريق، ورغم مطالبات الجماهير القدساوية إلا إن إدارة النادي لم تستجب لتلك المطالبات وأصرت على مشاركة إلتون وبيسمارك حتى آخر مباراة في الدوري أمام الحزم على الرغم من وجود بعض الأصوات داخل النادي التي طالبت بإبعادهما أيضا.

من جهته، مازال الصمت يعم أرجاء نادي القادسية بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين، ولم تخرج إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل بأي تصاريح إعلامية بعد مباراة الحزم الأخيرة، والتي أعلن بعدها عن هبوط الفريق القدساوي إلى دوري الدرجة الأولى.