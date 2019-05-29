«صالون آدم» يفتح خزائنه لبطولة المجد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اختتمت أمس الأول بطولة المجد الرمضانية لكرة القدم، التي يشرف عليها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، المقامة على ملاعب أكاديمية المجد بأبحر الشمالية، بحضور رجل الأعمال محمد الراجحي وعضوي شرف النادي الأهلي وجدي الطويل وياسر محروس، وإداري الفريق محمد شليه والمحاميين فهد بارباع وأحمد بامعوضه، وعدد من نجوم اختتمت أمس الأول بطولة المجد الرمضانية لكرة القدم، التي يشرف عليها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، المقامة على ملاعب أكاديمية المجد بأبحر الشمالية، بحضور رجل الأعمال محمد الراجحي وعضوي شرف النادي الأهلي وجدي الطويل وياسر محروس، وإداري الفريق محمد شليه والمحاميين فهد بارباع وأحمد بامعوضه، وعدد من نجوم الرياضة جمعت المباراة الختامية صالون آدم والمرجان، وانتهت المواجهة النهائية لمصلحة صالون آدم بثلاثية نظيفة وسط حضور جماهيري كبير. وفي نهاية اللقاء توج محمد الراجحي الفائزين والمميزين في الدورة، وتوزعت الجوائز على النحو التالي: - فريق صالون آدم المركز الأول ومبلغ 30 ألف ريال Advertisements - فريق المرجان المركز الثاني و10 آلاف ريال - فكري حسين أفضل لاعب - أيمن الحسيني أفضل حارس مرمى - عيسى الريمي الهداف وعبر رئيس فريق صالون آدم حمد العويضي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق، وشكر اللجنة المنظمة بقيادة الشقيقين عبدالمجيد وعبدالعزيز الراجحي على التنظيم الرائع لهذه البطولة التي أوفت بوعودها، حسب تعبيره، بجمع الشباب والرياضيين في سهرات رمضانية ممتعة.



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