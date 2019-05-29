شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يتعاقد مع التونسي حدادي لمدة 4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع الظهير التونسي أسامة حدادي لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 4 سنوات. وأوضح نادي الاتفاق عبر حسابه في «تويتر» أنه سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي مع الشريك الطبي للنادي.



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