شكرا لقرائتكم غضب جماهيري لهجوم رئيس الزمالك على غروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 7 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 20:47

دشنت جماهير الزمالك المصري حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه رئيس النادي مرتضى منصور بتجديد عقد المدير الفني السويسري كريستيان غروس بعد نجاحه في قيادة الفريق "الأبيض" للفوز بكأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم على حساب نهضة بركان المغربي، كما ظفر بكأس السوبر المصري السعودي وبات قريبا من الفوز في الدوري المحلي.



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وكان منصور أعلن بعد تتويج ناديه باللقب القاري انتهاء عقد غروس واتهمه بأنه شخصية عنيدة ، مشيرا إلى أنه طالب اللاعبين بعدم الإنصات لتوجيهاته بين شوطي مباراة بركان.

من جهته، قال المشرف العام على الكرة في الزمالك أمير مرتضى أن موقف غروس سيتحدد خلال ساعات، لافتا إلى عقد جلسة بين مسؤولي مجلس الإدارة والمدرب حول هذا الشأن. وكشفت مصادر مسؤولة في القلعة البيضاء لـ"الحياة" أن منصور يرفض زيادة راتب غروس في العقد الجديد حال اتفق الطرفان على تجديده.

على صعيد متصل، هاجم أمير مرتضى، نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير، مؤكدا أنه لا يملك أي مقومات لمنصبه، فضلا عن أنه لا يثق به، وشدد على أن شوبير يستغل موقعه لمجاملة ناديه السابق الأهلي.

من جانبه، كشف مدرب الوحدة السعودي السابق المصري أحمد حسام (ميدو) عن تلقيه عرضا رسميا من أحد الأندية الإماراتية، لكنه لن يتردد في حال طلب منه تدريب ناديه السابق الزمالك.