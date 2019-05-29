شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يبحث عن معسكر خارجى استعداداً لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين، البحث عن معسكر خارجى للاعبى المنتخب المقرر مشاركته بمنافسات بطولة العالم، والمقرر إقامتها باليابان أغسطس المقبل.

ويفاضل مسئولى الاتحاد بين كوريا واليابان وأوزبكستان لمخاطبتهم لإقامة المعسكر، على أن تتم المخاطبات بعد الاستقرار على أحدهما.

وكان منتخب الجودو قد شارك فى بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بالصين، وأقام معسكر بعد انتهاء البطولة .

يذكر أن الجودو حقق لقب البطولة الأفريقية التى أقيمت بكيب تاون جنوب أفريقيا الشهر الماضى.