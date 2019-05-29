شكرا لقرائتكم خبر عن 18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، ثانى تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين فى منتصف الملعب تحدث خلالها عن الفتره المقبلة واستعدادات الفريق لمباريات الدوري، وطالبهم بالتركيز وعدم الانشغال بما يتردد عن عن تأجيل أي مباراة بالدورى.

ووجه المدير الفنى تعليمات خاصة لمحمد عبد السلام مدافع الفريق، حيث انفرد جروس باللاعب فى جلسة سريعة طلب خلالها بعض التعليمات لتنفيذها خلال التدريبات.

Advertisements

وعاد ثلاثى الزمالك محمود حمدى "الونش" وطارق حامد ومحمود جنش للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وجاء انتظامهم بعد الحصول على راحة سلبية من تدريباتأول أمس الاثنين، بناءً على رؤية الجهاز الفنى عقب خوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى.

كما شارك عماد السيد حارس مرمى الزمالك، فى التدريبات الجماعية، فيما أدى الثلاثى محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس الزمالك، تدريبات فنية تحت قيادة السويسرى توماس جروتر مدرب حراس المرمي وجاء المران خفيفا بالكرة وبعض الجمل التكتيكية.

فيما خاض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق مرانا خفيفا فى الملعب قبل أن يتوجه للجيمانيزيوم لخوض تدريبات منفردة، وسمح الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس، بعدم المشاركة في التقسيمة.