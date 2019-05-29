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الهدف طنطا بطلاً لبطولة الجمهورية للإعاقات الذهنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، تتويج نادى الهدف طنطا برئاسة صالح الجزار ببطولة الجمهورية للعام الرابع على التوالى.

 

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى أقامه الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى.

 

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شهد الحفل الإفطار تكريم البطل المصري النقيب علي الزيني، وإعطاء درع الاتحاد المصري له، وقصة البطل بدأت من 4 سنوات تقريبا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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