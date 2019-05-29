شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف طنطا بطلاً لبطولة الجمهورية للإعاقات الذهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، تتويج نادى الهدف طنطا برئاسة صالح الجزار ببطولة الجمهورية للعام الرابع على التوالى. جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى أقامه الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى. Advertisements شهد الحفل الإفطار تكريم البطل المصري النقيب علي الزيني، وإعطاء درع الاتحاد المصري له، وقصة البطل بدأت من 4 سنوات تقريبا.

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