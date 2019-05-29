طارق حامد وجنش والونش ينتظمون فى مران الزمالك استعدادا للإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد ثلاثى الزمالك محمود حمدى "الونش" وطارق حامد ومحمود جنش للمشاركة فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى فى ميت عقبة. وجاء انتظام ثلاثى الزمالك فى المران الجماعى، اليوم الثلاثاء، بعد الحصول على راحة سلبية من تدريبات الأمس بناءً على رؤية الجهاز الفنى عقب خوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى فى الدورى المصرى الممتاز يوم الخميس المقبل. ونجح الزمالك فى حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان بعد حسم ركلات الترجيح لصالحه.

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