شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفض الحكام المصريين ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف جهاد جريشة 6 شهور بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، حيث أدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشهد اللقاء العديد من القرارت التحكيمية التى أثارت الجدل بين المتابعين.

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