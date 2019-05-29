رجب بكار: هانى رمزى أبلغنى باقترابى من المنتخب.. وأشعر بالظلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجب بكار لاعب بيراميدز، أن هانى رمزى مدرب عام المنتخب، اتصل به وأخبره بأنه تحت منظار الجهاز الفنى وأنه قريب جدا من الانضمام لقائمةً أمّم أفريقيا.
وأضاف بكار فى تصريحات تليفزيونية، أنه يشعر بالظلم بعد عدم ضمه، خاصة وأن إيهاب لهيطة مدير المنتخب تحدث معه أيضا لاختيار رقم قميصه وشكل اسمه على قميص المنتخب .
وتابع أنه كان لابد من ضم عبد الله جمعه ومحمود كهربا للمنتخب لأنهما يقدمان مستوى طيب للغاية هذا الموسم متمنيا التوفيق للأسماء التى تم ضمها .
وأكد أن بيراميدز سينافس على كل البطولات الموسم المقبل، نظرا لأنه يدار من خلال منظومة احترافية .
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