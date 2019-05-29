شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن رحيل دياز عن تدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رحيل المدير الفني الأرجنتيني، رامون دياز، عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الجاري.
يأتي رحيل دياز بعد ساعات من تغريدة نشرها «آل الشيخ»، ملمحًا فيها إلى انتهاء دوره مع الفريق، بعدما وجه الشكر إلى مالك بيراميدز على فترة التعاون.
كتب «آل الشيخ» عبر صفحته على «فيسبوك»، الثلاثاء: «محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة، عندي 23 سيرة ذاتية وكلهم موافقون».
أكد أن كل المرشحين «لهم مزايا كبيرة وهو ما أثار حيرته، متسائلًا: «من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم يشهد المشاركة في بطولة أفريقية».
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