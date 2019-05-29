ياسر عبد الرؤوف : كيف يتظلم عصام عبد الفتاح على قرار ساهم فى اتخاذه؟...

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جدة - عمرو شويل علق ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام الرئيسية السابق على قرار إيقاف الحكم جهاد جريشة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم . وقال عبد الرؤوف لـ الخليج 365 :" قرار إيقاف جريشة مفاجأة خاصة أن سبب الإيقاف المستوى الفنى وهذا شئ لم يحدث من قبل ومخالف للاتحاد الدولى لأن طول عمرنا متعودين بيتم إيقاف الحكام لإسباب أخلافية أو انضباطية". أضاف عبد الرؤوف :" لا نعلم السبب واراء هذا القرار وهذا شئ غير طبيعى واتحاد الكرة يجب عليه مساندة جريشة". تابع عبد الرؤوف :" هناك الكثير من الحكام تعرضوا لأخطاء خلال السنوات الماضية ولم يتعرض أحد منهم للإيقاف بهذه السرعة". أكمل :" الكارثة الكبرى عندنا عضو مصر فى لجنة الحكام فى أفريقيا أنت دورك إيه خاصة أن جهاد أبلغنى بان أعضاء اللجنة هنأوه بعد اللقاء". أردف :" لا بد على جريشة ان يتقدم بتظلم على القرارا واتحاد الكرة برئاسة المهندس أبو ريدة يسانده وهذا إجراء طبيعى مثل ما يفعل الاتحاد المغربى والتوسى ودول مش أقوى مننا". Advertisements وعبر عبد الرؤوف عن حيرته من عصام عبد الفتاح قائلا :" مستغرب من لجنة الحكام هتسانده ازاى اللى هو رئيسها عصام عبد الفتاح واحنا عندنا عضو مصرى فى الكاف اللى هو عصام أيضا فيكيف سيتظلم على قرار أخذه ومش عايزين نرجع لنغمة أنا صوت من ضمن الأصوات". اختتم ياسر عبد الرؤوف :" على مدار السنوات الماضية تعرض الأهلى والزمالك لأخطاء فنية فادحة والعكس ولم يحدث شئ من الحكام ولم يتعرضوا للإيقاف". وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف جهاد جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، حيث أدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشهد اللقاء العديد من القرارت التحكيمية المثيرة

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