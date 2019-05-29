شكرا لقرائتكم مدحت شلبي: مشهد طارق حامد العظيم أثر فينا كلنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد الاعلامي مدحت شلبي بطارق حامد و وصفه بالعظيم خلال مباراة نهضة بركان الذي توج فيه الزمالك بكأس الكونفدرالية.
و قال شلبي: " مشهد طارق حامد العظيم أثر فينا كلنا، اللاعب كان ينزف و يصر على اللعب من أجل مساعدة فريقه لتحقيق اللقب الذي حصده الزمالك لأول مره بتاريخه".
و أكمل: " طارق حامد لاعب يتمتع بقوة بدنية كبيرة، و يعد من أفضل اللاعبين في وسط الملعب و يلعب دور هام مع الزمالك و منتخب مصر و أشكر جميع لاعبي الزمالك الذين لم يبخلوا بنقطة عرق واحدة و بالأخص المقاتل طارق حامد".
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